Eslovênia explica relação com Lucas Bissoli: “Não é como todo mundo pensa”

Casados? Após revelar no BBB Dia 101 que estava morando com Lucas Bissoli, Eslovênia explica a relação com o namorado e esclarece que os dois ainda não compartilham o mesmo teto. A modelo explica que não se expressou corretamente e detalha o contato dos dois atualmente.

Eslovênia explica relação com Lucas pós-BBB 22

A ex-Miss explica que, sim, está morando bem próxima do namorado, mas não embaixo do mesmo teto, como estava sendo divulgado. “Eu e o Lucas, neste momento, estamos morando no mesmo hotel. Ele está passando temporada aqui no hotel. A gente pensa em ter um apartamento, mas estamos nos decidindo ainda. Mas, por enquanto, estamos no mesmo hotel e inevitavelmente estamos sempre juntos. (…) A gente ainda não tem deveres de casal (responsabilidades do lar), como todo mundo pensa. Mas isso com o tempo ainda vai acontecer”, garante ela, em entrevista à colunista Fábia Oliveira, do Em OFF.

No entanto, ela deixa claro que os dois seguem juntos e felizes: “Está sendo bem especial compartilhar tudo isso com ele. Nunca imaginaria sair do Big Brother desse jeito, assim, com alguém. E fico muito feliz, porque a gente cresce junto, se ajuda muito e isso é muito positivo tanto para a nossa vida pessoal quanto para a profissional”, garante.

‘Prêmio’

Recentemente, em entrevista ao GShow, a modelo revelou que saiu do BBB 22 com algumas decepções, mas garantiu o que, para ela, foi o maior prêmio. “O Lucas foi o meu prêmio do Big Brother e falo isso com muita convicção e muita sinceridade. Fico feliz porque, aqui fora, a gente mantém a mesma ideia, o mesmo sentimento. Acho que isso cada vez mais se multiplica: a vontade de estar junto, de fazer dar certo… A gente já trocou as alianças, o que foi um momento muito especial e quero guardar para sempre”, declara.

Por Brasil 123