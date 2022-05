Enfatizando o aumento nos casos de suicídio, Michele Mello pede reforço

A vereadora do PDT na Câmara Municipal, Michele Melo, usou a tribuna da Casa Legislativa na manhã de terça-feira (24) para solicitar urgência na oferta de uma melhor saúde mental aos rio-branquenses.

A vereadora relembrou os 3 casos de suicídio ocorridos na última semana e denunciou que o Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Sumaúma está abrindo mão do tratamento científico e optando pelo curanderismo.

“No Caps Sumaúma estão na base do achismo e não baseado em ciência. Ao invés da ciência estão usando o curanderismo. Me coloco à disposição da secretaria Sheila para levar as denúncias. É preciso agir com urgência”, diz.

Michelle Melo afirmou que a rede que trata de saúde mental está um caos.





“ A rede de atenção psicossocial não está como deveria. A saúde mental no Acre está desastrosa. Precisamos fortalecer essa rede psicossocial para acessar todas as pessoas, diminuir o sofrimento das pessoas com transtorno mental. O poder público precisa ser resolutivo e se comprometa com a saúde das pessoas. A rede não é só municipal ela é também estadual”, diz.

Fonte: Portal Folha do Acre