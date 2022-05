Enem 2022: inscrição poderá ser paga por Pix e cartão de crédito

Pela primeira vez, os interessados em participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 poderão efetuar o pagamento da taxa de inscrição por meio de PIX e cartão de crédito. A novidade foi anunciada pelo ministro da Educação, Victor Godoy, e pelo presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Danilo Dupas, nesta quinta-feira (5).

A taxa de inscrição para o Enem 2022, versões digital ou impressa, foi mantida no valor de R$ 85. Este é o quarto ano consecutivo que o valor para inscrição não sofre reajustes. A última alteração foi em 2019. As inscrições começam na próxima terça-feira (10) e vão até o dia 21 de maio. O período para efetuar o pagamento será encerrado no dia 27 do mesmo mês. A participação no exame só estará garantida depois da confirmação do pagamento da taxa.

O pagamento da taxa de inscrição também poderá ser feito por meio do tradicional boleto, que deve ser gerado na Página do Participante e pago pelos não isentos em qualquer banco, casa lotérica, aplicativos bancários ou agência dos Correios, obedecendo aos critérios estabelecidos pelos estabelecimentos bancários e respeitando os horários de compensação.

Quem conseguiu isenção da taxa deve realizar a inscrição na Página do Participante, mas não precisa efetuar o pagamento para confirmar a participação.

