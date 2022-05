Encontro com Dado Dolabella foi a gota d’água para separação de Wanessa Camargo, diz jornalista

Gota d’água! Segundo a jornalista Fabíola Reipert, Dado Dolabella, ex-namorado de Wanessa Camargo, pode estar envolvido no fim do casamento da cantora com o empresário Marcus Buaiz. Durante o quadro a Hora da Venenosa, no Balanço Geral, a jornalista afirmou que a cantora teria encontrado o ex durante uma viagem com as amigas.

Wanessa, inclusive, teria visto Dado em Goiás, local onde ele mora, e o cupido responsável pelo encontro foi um maquiador do ex-A Fazenda. Diante da situação, o ex-marido da cantora não ficou nada contente. Além disso, as crises de pânico da artista e a negação em procurar ajuda também ajudaram no término do casal.

Tem mais! Um dia antes do anúncio do término, Zilu Camargo, mãe da artista, fez um desabafo nas redes sociais:

Quando os nossos planos não são os mesmos planos de Deus, não há nada que possamos fazer!!! Só Ele sabe e determina todas as coisas. Se você quer muito que seus planos sejam atendidos, renuncie a si mesmo… Abra mão dos seus desejos, do seu eu, do seu ego… e aceite os planos de DEUS para o seu viver! Uma semana abençoada e cheia dos melhores planos de Deus para nós!

Parece que esta história ainda vai dar muito pano para manga!

Fonte: Estrelando