Empresária de Rio Branco escapa de sequestro graças a ação de motorista

A empresária Iris Pastor foi alvo de criminosos na noite de sábado (21) e só não foi sequestrada pelos bandidos porque um motorista passou no momento do crime e impediu a ação dos assaltantes.

Memos assim ela teve a bolsa com todo o dinheiro e os cartões de crédito levados pelos criminosos.

Enquanto a dupla armada ordenava que Iris permanecesse dentro da caminhonete, mas que passasse para o banco do passageiro, um rapaz que passava pela rua notou a moto encostada e os dois homens em atitude suspeita na caminhonete e agiu.

No vídeo é possível ver que os dois homens em uma moto estavam seguindo a empresária. Eles passam antes e se escondem atrás de um caminhão. Quando Iris estaciona, eles retornam e atacam. Outro carro entra na rua e os assaltantes fogem ao perceber que foram vistos. O condutor do outro carro ainda manobra para tentar atingir os assaltantes, mas tem o objetivo atrapalhado por um ciclista que passava no local.

Os bandidos fugiram e a polícia foi acionada.

“Foi aterrorizador. Eles apontaram a arma para a minha cabeça e mandaram eu passar para o banco ao lado. É uma sensação de terror indescritível”, diz a empresária, consciente que a intenção era levar a caminhonete com ela dentro. Iris conseguiu bloquear os cartões depois que três compras foram feitas com o seu cartão.

Fonte/ Portal Acre infoco