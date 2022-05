Empresa de serviços terceirizados TEC NEWS é denuciada por atraso no pagamento de funcionários

Funcionários da Tec News, que trabalham com prestação de serviços terceirizados para a Secretaria de Educação do Acre (SEE), apresentaram denúncias a respeito de atrasos no pagamento dos servidores.

De acordo com funcionários, sempre que a empresa é questionada a respeito do atraso, informa que a Secretaria de Educação não fez o repasse do dinheiro. E ao entrarem em contato com a SEE, esta diz que o dinheiro já foi repassado para empresa, e os servidores ficam sem saber onde recorrer.

Não é a primeira vez que os servidores denunciam a falta de pagamento, em dezembro de 2021 a empresa foi denunciada por falta de pagamento. Segundo um funcionário que não quis se identificar, os atrasos nos salários são frequentes.

“Essa empresa já vem a vários e vários meses com problemas para pagar os salários. Na verdade, já tem dois anos que essa empresa vem nessa situação com a gente, já teve mês dela atrasar 3 meses nossos salários.

Outra servidora relata as dificuldades que enfrenta por das constantes falta de pagamentos”.

Fonte/ AC jornal