EMBRIAGADO: Marido esfaqueia, morde e ameaça matar mulher carbonizada

A violência aconteceu na madrugada desta quarta-feira (11) em uma vila de apartamentos no bairro Nova Porto Velho, na capital rondoniense.

A Polícia Militar prendeu um homem de 39 anos acusado de agredir com socos, esfaquear e ameaçar matar a esposa de 34 anos carbonizada.

O acusado chegou embriagado na residência e de repente passou a agredir a esposa com socos no rosto e mordidas no braço. Não satisfeito ele pegou uma faca e deixou a mulher lesionada na mão.

A vítima muito desesperada gritava por ajuda e conseguiu acionar a PM. O acusado ainda afirmava que tinha quatro litros de gasolina e ia matar a mulher carbonizada.

Com a chegada da Polícia Militar foi verificado que a mulher tinha uma medida protetiva contra o marido (porém vencida) e ao todo quatro ocorrências de violência doméstica que a vítima já tinha sofrido por parte dele.

