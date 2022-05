Em Tarauacá, governo realiza terraplanagem e garante mobilidade para famílias no Bairro Estaca Zero

Nesta semana, o governo do Estado do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), e a Prefeitura de Tarauacá trabalharam com serviços de terraplanagem nas ruas Albertina Albuquerque, Altemira Melo e João Melo, no Bairro Estaca Zero, localizado próximo à Rodoviária de Tarauacá.

“É um trabalho que exige muito da engenharia, e graças ao compromisso do governador Gladson Cameli estamos avançando com os serviços de troca de solo, camadas de pavimento, como sub-leito, sub-base e base”, enfatizou o gerente do Deracre na regional Tarauacá/Envira, André Correia.

A ação conta com uma escavadeira hidráulica, uma retroescavadeira, uma motoniveladora, dois caminhões basculante. Nesta sexta-feira, 20, o prefeito em exercício, Raimundo Maranguape e Rosenir Arcenio, titular da Secretaria de Obras da prefeitura acompanharam de perto a execução dos serviços e agradeceram a parceria firmada com o governo do Estado.

“É um trabalho em parceria que vai trazer mais mobilidade e segurança as famílias, e estamos acompanhando a execução dos serviços de limpeza e terraplanagem, o que vai garantir o nivelamento das ruas’, afirmou o prefeito em exercício, Raimundo Maranguape.

As intervenções nos municípios visam garantir a trafegabilidade de mais acreanos. O Deracre segue avançando com obras em todo o estado.

