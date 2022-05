Em solenidade prefeito Bocalon entrega tablets aos alunos do 4⁰ e 5⁰ ano do ensino fundamental em Rio Branco

Na tarde desta quarta-feira, 4, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom participou do ato solene de entrega de tablets para os alunos do ensino fundamental (4° e 5° anos) da educação municipal.

Na solenidade foram entregues 250 aparelhos dotados da mais moderna tecnologia. Ao todo são 4.500 tablets, que serão distribuídos nas escolas até a próxima semana.

Para a aquisição dos equipamentos a prefeitura investiu pouco mais R$ 7 mi, com recursos próprios. Os aparelhos foram adquiridos no formato de compra direta com a empresa Samsung, o que, de acordo com o prefeito, gerou uma economia de R$ 1.250.000,00.

“Esse era um sonho de toda a gestão da prefeitura de Rio Branco, principalmente da gestão da Secretaria de Educação do município. Esse foi um compromisso nosso de trazer a inovação, a tecnologia e colocá-la a serviço da educação. Não teve um centavo de verba federal, adquirimos todos os equipamentos com recursos próprios economizados no ano passado. Fechamos as torneiras da corrupção e evitamos gastos desnecessários e conseguimos economizar mais de R$ 270 milhões,como sempre falei, se não roubar o dinheiro dá”, discursou o Prefeito.

Foram adquiridos ainda 1.407 notebooks da HP, 79 smartphones e 320 computadores,todos os equipamentos serão destinados a professores e para as escolas de Rio Branco, totalizando um investimento de mais de R$ 18 milhões em equipamentos.

O senador Sérgio Petecão (PSD), destacou a iniciativa da prefeitura de Rio Branco enfatizando que o investimento é a marca da gestão de Tião Bocalom.

Esse é o jeito Bocalom de administrar. Trabalhando com dedicação, verdade e lisura mostra aqui que se trabalhar correto, com honestidade é possível sim fazer muita coisa. A prova de que o Bocalom tem feito um trabalho excelente foi entrada dele aqui nesse auditório cercado pela crianças, esse é o verdadeiro abraço sincero, o abraço de uma criança. Parabéns ao prefeito e todas sua equipe”, disse Petecão.

A solenidade contou com a presença do vice-presidente da Samsung Mr. Hun, e diretores da Samsung, representantes do Ministério Público e do Tribunal de Contas, além de Vereadores, secretários, diretores, professores e alunos.

