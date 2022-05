Em Rio Branco, trabalhador está desaparecido desde o dia 18 de Abril; família está desesperada

Está desaparecido em Rio Branco, capital do Acre, desde o dia o último dia 18 de Abril, o trabalhador Ronegleison Carvalho da Silva, conhecido como Gleison. A última vez em que o rapaz foi visto foi nas imediações do Posto Thalma, no bairro Wanderley Dantas.

De acordo com familiares, ele estava indo para uma chácara no município de Senador Guiomard, onde trabalhava como caseiro, mas ele não chegou ao seu destino e nem voltou para casa. A família está em desespero e busca informações, já que o rapaz nunca ficou tanto tempo sem entrar em contato com seus familiares.

Os familiares disponibilizaram um número de telefone (68- 99211 2930) para que, se alguém viu ou tiver alguma notícia sobre Ronegleison Carvalho da Silva, entrar em contato. “Só queremos encontrá-lo e pedimos a Deus que seja com vida”, disse um comunicado da família.