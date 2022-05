Em Rio Branco, policial penal flagrado com drogas em presídio é condenado a quase 5 anos de prisão

O policial penal Francisco Jeferson Gomes de Moraes foi condenado pelo crime de tráfico de drogas. A decisão é do juiz da 3ª Vara Criminal, Raimundo Nonato Costa Maia.

Preso em flagrante ao levar drogas para o presídio Francisco de Oliveira Conde, o agente de segurança foi sentenciado a 4 anos, 10 meses e 10 dias de prisão em regime semiaberto. Ainda na sentença, o réu ganhou o direito de recorrer em liberdade, mas como foi condenado a uma pena superior a 4 anos de prisão, o juiz decretou a perda da função pública.

Francisco Jeferson foi flagrado no dia 11 de junho do ano passado por uma equipe de investigadores da DENARC, da Polícia Civil, no interior do presídio com, aproximadamente, 600 gramas de maconha. A droga estava escondida no coturno do policial penal, que chegava para o plantão. Na casa do acusado foram apreendidas uma pistola e dinheiro.

Na mesma operação, o também policial penal Genildo Gabriel foi preso com cartas e cartões de memória que teriam como destino membros de uma facção. Gabriel também foi condenado pela Justiça do Acre.

Quando foi interrogado na sede da 3ª Vara Criminal, Francisco Jeferson disse que tinha sido ameaçado e, por isso, teria levado o entorpecente para o presídio, mas os argumentos não convenceram a Justiça, que julgou procedente a denúncia.

Atualmente, o policial é monitorado por tornozeleira eletrônica.

Fonte: Acrenews