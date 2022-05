Em Rio Branco, agendamento para retirar RG na OCA passa a ser feito dois dias na semana

Moradores que precisam agendar atendimento para retirar a primeira ou segunda via da Carteira de Identificação agora podem solicitar o serviço às terças e sextas-feiras. Antes, esse agendamento era feito apenas às sextas.

A solicitação é feita pelo site do Instituto de Identificação. http://idpol.ac.gov.br/services/Agendamento

Além da opção pela web, a população pode solicitar o serviço pelos telefones 3215-2400/ 3215-2411/ 3215-2427/ 3215-2475/3215-2478 e 3215-2445 (disponível das 7h30min às 13h30min);

O atendimento na OCA começa às 7h30 e termina 13h30.

A diretora da OCA, Francisca Britto, explicou que algumas pessoas reclamavam que acabam esquecendo de fazer o agendamento na sexta e tinham que esperar uma semana para fazer a solicitação. A partir da próxima terça (17), os usuários do serviço já podem agendar a ida à central para retirar o RG.

Agora, ficou da seguinte forma o atendimento:

• Agendamentos feitos às sextas – atendimento será na segunda e terça;

• Agendamentos feitos às terças – atendimento será na quarta, quinta e sexta.

“Então, esperamos com isso, também que o índice de não comparecimento ao agendamento caia. As pessoas agendavam e tínhamos muitas ausências, pessoas alegavam que esqueciam e esperamos agora que esse índice diminua e as pessoas tenham mais dias para esse agendamento”, destacou a diretora.

Francisca frisou que os números de telefones são disponibilizados para as pessoas não têm ou não sabem usar a internet. “Nossa equipe pega os dados dessas pessoas, agenda e dá o retorno para elas. Fazemos isso também, o site não é único canal de acesso. Sabemos que temos vários tipos de públicos”, concluiu.

Fonte: G1Ac