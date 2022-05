Em revanche, Liverpool e Real Madrid decidem o título da Liga dos Campeões

Liverpool e Real Madrid se enfrentarão neste sábado (28) pela grande final da Liga dos Campeões, no Stade de France, em Paris.

Donos de 19 títulos do torneio (13 do Real Madrid e 6 do Liverpool), as duas equipes já levantaram troféus na temporada 2021-22, e prometem uma final empolgante. Recentemente, os clubes decidiram o torneio, em 2017-18, vencido pelos Merengues, por 3 a 1.

Grandes estrelas do futebol mundial estarão presentes na partida, como Alisson, Van Dijk, Alexander-Arnold, Sadio Mané, Mohamed Salah, Thibaut Courtois, Luka Modric, Casemiro, Karim Benzema e Vinícius Jr.

A CNN separou os principais destaques do confronto. A bola começa a rolar às 16h, no horário de Brasília.

Como vem o Liverpool

Hexacampeão da Champions, o Liverpool vem retomando o protagonismo europeu desde a chegada do técnico alemão Jürgen Klopp, na temporada 2015-16. Os bons resultados culminaram com a conquista da Liga dos Campeões em 2018-19, com vitória de 2 a 0 sobre o Tottenham.

Em 2021-22, os Reds compartilharam o protagonismo no cenário inglês com o Manchester City. No campeonato nacional, terminou como vice-campeão com 92 pontos, um a menos do que o City.

Já nas copas, o Liverpool conquistou ambas sobre o Chelsea. Levantou o troféu da Copa da Inglaterra após empate por 0 a 0 e triunfo de 6 a 5 nos pênaltis. Na Copa da Liga Inglesa, voltou a empatar com os Blues por 0 a 0, e se sagrou campeão com um 11 a 10 nas penalidades máximas.

No mata-mata da Liga dos Campeões, o Liverpool eliminou a Internazionale de Milão nas oitavas de final (2 a 1 no agregado), passou pelo Benfica nas quartas (6 a 4 no agregado) e o Villarreal na semifinal (5 a 2 no agregado).

Dentre os principais destaques da equipe estão o goleiro brasileiro Alisson, o zagueiro holandês Virgil Van Dijk, o lateral inglês Trent Alexander Arnold, o atacante senegalês Sadio Mané e o atacante egípcio Mohamed Salah.

Como vem o Real Madrid

Maior campeão da Champions, com 13 conquistas, o Real Madrid vai para sua primeira final desde a saída de Cristiano Ronaldo do clube.

Na atual temporada, os Merengues foram campeões espanhóis, terminando o campeonato 13 pontos à frente do Barcelona. O clube também levantou o título da Supercopa da Espanha, vencendo na final o Athletic Bilbao, por 2 a 0.

No mata-mata da Champions, eliminou o Paris Saint-Germain nas oitavas (3 a 2 no agregado), o Chelsea nas quartas (5 a 4 no agregado), e o Manchester City nas semifinais (6 a 5 no agregado).

A equipe comandada pelo italiano Carlo Ancelotti tem como principais jogadores o goleiro belga Thibaut Courtois, o volante croata Luka Modric, o volante brasileiro Casemiro, o atacante francês Karim Benzema e o atacante brasileiro Vinícius Jr.

O palco da final

O tradicional Stade de France foi construído para a Copa do Mundo de 1998, e recebeu nove jogos do torneio.

Apesar da capacidade de aproximadamente 80 mil pessoas, o estádio não vem sendo muito utilizado pelos clubes franceses. Na temporada 2021-22, este será apenas o segundo jogo no Stade de France. O primeiro foi a final da Copa da França, onde o Nantes venceu o Nice por 1 a 0.

Apesar do pouco uso, o estádio já recebeu partidas históricas. Foi palco da final da Copa de 1998, na vitória da seleção francesa sobre o Brasil, por 3 a 0, além de ter sediado a decisão da Eurocopa de 2016, quando Portugal bateu os donos da casa por 1 a 0.

Duelo de Brasileiros

O que chama a atenção na final desta Champions é a forte presença de brasileiros nas duas equipes, com oito atletas ao todo, com boa parte deles tendo chance de representarem a seleção na Copa do Mundo do Catar, a ser disputada no final do ano.

Alisson, Fabinho e Roberto Firmino jogam no Liverpool, enquanto Éder Militão, Marcelo, Casemiro, Vinícius Jr e Rodrygo estão no Real Madrid.

Definição do melhor do mundo?

O prêmio de melhor do mundo é um dos mais importantes do cenário do futebol, e o título da Champions League tem um peso significativo no atleta a ser escolhido. No jogo deste sábado, Karim Benzema e Mohamed Salah farão um duelo a parte de dois jogadores que podem ser escolhidos como melhor do mundo nesta temporada.

O francês Benzema assumiu o protagonismo do Real Madrid desde a saída de Cristiano Ronaldo, e é hoje um dos melhores centroavantes do mundo. Na temporada atual, anotou 44 gols em 45 jogos, e é isolado o artilheiro da Liga dos Campeões, com 15 gols.

Do outro lado do confronto, o atacante egípcio Mohamed Salah, que já ficou duas vezes na terceira posição na eleição de melhor do mundo (2018 e 2021), realizou 50 jogos na temporada, marcando 31 gols, sendo 8 na atual edição da Champions.

Duelo de Técnicos

Outro duelo marcante desta final é o de treinadores entre Carlo Ancelotti e Jürgen Klopp.

Com carreira meteórica, Klopp surgiu em 2001-02 no Mainz 05, e chegou ao Borussia Dortmund em 2008-09, onde fez história ao longo de 7 temporadas. Com os aurinegros, foi bicampeão alemão, e levou a equipe à final da Champions League em 2012-13, quando perdeu a final para o Bayern de Munique. Foi para o Liverpool em 2015-16, e já conquistou uma vez a Liga dos Campeões, o Mundial de Clubes e a Premier League.

O veterano Carlo Ancelotti iniciou sua carreira como auxiliar técnico da Itália, no início dos anos 1990. Despontou na carreira de treinador em 1996-97 com o Parma, e de lá para cá já comandou grandes equipes do futebol mundial, como Juventus, Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain, Bayern de Munique, Napoli, Everton e o Real Madrid. Somando duas passagens com os Merengues, foi campeão Mundial e da Champions em 2013-14, e venceu o título do Campeonato Espanhol em 2021-22.

Ficha Técnica

Liverpool x Real Madrid

Local: Stade de France, Paris

Data: 28/05/2022, às 16h, horário de Brasília

Arbitragem: Clément Turpin (FRA); Nicolas Danos (FRA) e Cyril Gringore (FRA)

Provável escalação do Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, Konaté, Robertson; Fabinho, Henderson e Thiago Alcântara (Keitá); Mané, Salah e Luis Diaz

Provável escalação do Real Madrid: Courtois; Carvajal, Éder Militão, Alaba e Mendy; Casemiro, Modric e Kross; Vinícius Jr, Rodrygo (Valverde) e Benzema.

Fonte/ CNN BRASIL