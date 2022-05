Em reunião com lojistas, prefeitura de Rio Branco garante recuperação de área desbarrancada no Centro

Atendendo a solicitação de lojistas, a Prefeitura de Rio Branco vai recuperar uma área na rua Epaminondas Jácome, no Centro, que sofreu deslizamento de terra após vazante do Rio Acre. Nesta segunda-feira, 2, quatro representantes de comerciantes que possuem empreendimentos no local se reuniram com o secretário de Finanças (Sefin), Cid Ferreira, e com o diretor-presidente da Empresa Municipal de Urbanização (Emurb), José Assis Benvindo.

Eles saíram do encontro, intermediado pelo vereador Ismael Machado, com a garantia de início das obras para o próximo dia 10 de maio. Os trabalhos paliativos devem durar de quatro a cinco dias, segundo Benvindo. “Esse problema é recorrente nesta época do ano naquela região em virtude da subida e descida do rio”, explicou o gestor.

“A ideia, nesse momento, é o município não deixar os lojistas desamparados até aquela área ser completamente revitalizada pelo estado, no futuro”, reforçou Cid Ferreira, que autorizou a execução dos trabalhos durante o encontro com os empresários e o parlamentar.

O comerciante Antonildo Vieira saiu satisfeito da agenda com os gestores. “Fomos muito bem recebidos. Eles atenderam todos os nossos requisitos, conforme esperado”.

O vereador Ismael Machado destacou a importância da prefeitura atender as demandas dos lojistas. “São pessoas que pagam todos os seus impostos, geram empregos e aquecem a economia da nossa cidade e do nosso estado”.

Para a recuperação da área, a Emurb confirmou o envio de uma equipe, uma retroescavadeira, compactadores, entre outros equipamentos de construção civil.

Fonte ASSECOM/AC