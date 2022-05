Em Porto Walter, PMs que prenderam infratores por pichação de muros com apologia a organização criminosa recebem elogio oficial da Sejusp  

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), coronel Paulo Cézar Rocha dos Santos, por meio da Portaria nº 178, publicada na edição 13.289 do Diário Oficial do Estado do Acre, na última sexta-feira, 20, elogiou e agradeceu o Comando do 3º Pelotão, do 6º Batalhão da Polícia Militar, no Município de Porto Walter, em nome do 1° TEN PM RG 2228 Amauri Pereira do Nascimento e de seus comandados, “em razão de intervenção e prisão de infratores que picharam frases alusivas e que caracterizavam apologia a organizações criminosas em muros do referido Município e, ainda, por ter adotado postura proativa em parceria com a gestão municipal, no sentido de promover o reparo do ambiente degradado e também por não permitir que em nenhum local da cidade seja realizada pichações que caracterizem apologia a organização criminosa, apoiando, desta forma, a gestão urbanística promovida pelo Poder Executivo Municipal e a preservação dos espaços públicos e privados isentos de marcas, imagens e expressões que atentam contra a sensação de segurança dos habitantes daquele município”.

Ainda no documento, o titular da Sejusp assevera que o elogio em questão significa a materialização do reconhecimento e agradecimento a esse qualificado e competente profissional e a seus comandados. Na oportunidade, o secretário solicita ao Comando-Geral da Polícia Militar “que transcreva o presente elogio e agradecimento, objeto deste ato, nos assentamentos funcionais do oficial mencionado, bem como das praças que estão sob respectivo comando no 3º PEL/6º BPM”.

Fonte: ASSESSORIA