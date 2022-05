Em Porto Velho, atleta do Acre ganha três medalhas no Campeonato Loterias Caixa Adulto

O atleta João de Deus Chaves, de 24 anos, que participa do Campeonato Loterias Caixa de Atletismo Adulto, em Porto Velho (RO), neste sábado, dia 07, venceu a prova de Salto em Altura e conquistou a terceira posição nas provas de 800m e 100m rasos. Trará ao Acre, portanto, uma medalha de ouro e outras duas de bronze.

É a primeira competição de João de Deus fora do Acre. O jovem participa do Projeto Atletas do Acre (PAA), criado pela Associação Desportiva Filhos do Rei (Asdefir) em 2018, e que fomenta a descoberta de novos talentos para a modalidade no estado. O treinador de Luan é o técnico Wedson Coelho.

Fonte: AcreNews