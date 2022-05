Em menos de 24 horas nível deixa os 3,76m e chega aos 6m52cm

Desde o último dia 4 de maio não choveu consideravelmente em Rio Branco, e desde março quando, o nível do Rio Acre marcou os 14 metros deixando mais de 10 mil desabrigados na capital, o nível começou a baixar aceleradamente, deixando a defesa civil em alerta para uma das maiores secas dos últimos anos.

No último sábado 14 de maio, o nível do rio Acre marcou 3mt e 24cm, sendo essa medição a mais baixa dos últimos 7 anos segundo informou nesta manhã ao Ecos da Notícia, Coronel Cláudio Falcão, coordenador da Defesa Civil Municipal.

De quinta-feira 19, até esta sexta-feira 20 de maio, o nível do rio acre subiu mais de 3 metros e amanheceu com 6m52cm. Contudo, mesmo com aumento do nível das águas, em virtude das que vieram de outros países como Bolívia e Peru, o cenário da seca do rio, não deverá sofrer grandes mudanças para os próximos meses no Estado.