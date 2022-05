Em Feijó, forças de segurança cumprem mandados de prisão contra integrantes de facção criminosa

Na tarde desta segunda-feira, 23, uma ação integrada das forças de segurança, Polícia Civil e Militar, cumpriram mandados de prisão em desfavor dois integrantes de facção criminosa, M.G.S, de 27 anos de idade e L.A.A, de 24 anos de idade.

A ação é resultado da continuidade do trabalho policial, realizado no Estado do Acre, objetivando o combate ao crime organizado e às facções criminosas.

Durante uma semana, 18 mandados de prisão foram cumpridos no Estado, em uma ação coordenada pela Delegacia de Feijó.

Os presos foram encaminhados a delegacia para procedimento praxe e em seguida colocados à disposição da justiça.

