Em Cruzeiro do Sul, sócios da AABB reclamam que direção do clube trata com soberba e não respeita os associados

Na tarde dessa segunda-feira (09), alguns sócios da Associação Atlética Banco do Brasil – AABB, em Cruzeiro do Sul (AC), que não quiz se identificar para manter sua identidade em sigilo, entrou em contato com a equipe , para fazer diversas acusações e reivindicações contra a atual gestão do clube. O denunciante informou que houve um aumento na mensalidade sem nenhum tipo de reunião com os associados, dentre outras denúncias.

“As nossas reclamações são diversas, tiveram aumento na mensalidade sem ao menos uma reunião conosco. Nunca tem uma reunião entre diretoria e sócios. Existem diversas incoerências nas escolhas dos integrantes da diretoria que deveria ser por votação de certo em certo tempo”, disse o denunciante.

A denúncia informou ainda que mesmo no período de pandemia, com o clube fechado não houve desconto nos valores das parcelas. “Mesmo com o clube fechado com a pandemia no último ano, não houve se quer um desconto no valor da mensalidade. Ninguém estava usando o clube e mesmo assim não deram nenhum desconto”.

Os associados disseram ainda que a quadra esportiva está há mais de 10 anos sem nenhuma reforma. E que o diretor esportivo do clube priva os sócios de usar o campo. “O diretor esportivo nos priva de usar o campo. Estamos a mais de 4 meses sem usar o campo e na segunda passada, o campo estava em condições e mesmo assim o diretor não liberou para jogarmos, muito menos deixou o funcionário dar as bolas. A quadra há mais de 10 anos sem uma reforma. Para onde vai o dinheiro? ”, salientou o denunciante.

Ainda durante a fala, o associado disse que o diretor esportivo, usa de autoritarismo para administrar o setor de esportes do clube da AABB. “O diretor esportivo usa de uma tirania para administrar, passando por cima do estatuto da instituição. O sócio da AABB não tem direito a falar nada. Tem que ser do jeito que eles querem. Lá o associado é maltratado, sem direito, sem voz“, disse o sócio.

O sócio disse que quando iam cobrar ou contestar algo, a direção dizia que “Se alguém estiver achando ruim vem aqui e se desassocia”.

Os sócios insatisfeito com a situação cobram uma nossa direção para a AABB de Cruzeiro do Sul. “Queremos uma nova direção! Queremos novas pessoas à frente da AABB, pessoas modernas, que elas apoiem, nos trate bem, que não abuse de autoridade e que acima de tudo traga mudanças e inovação para os associados da instituição. Já está na hora de mudar e isso começa pela administração! Nos quais certos cargos nomeados era para serem escolhidos por votação dos sócios”, finalizou.

O site ecos da notícia está aberto pra esclarecimentos por parte do diretor do clube aqui mencionado, caso haja interesse.

