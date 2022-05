Em Cruzeiro do Sul, onze presos são aprovados no Enem e poderão ingressar na universidade

No presídio de Cruzeiro do Sul, segunda maior cidade do Acre, 25 detentos se inscreveram no Enem para pessoas privadas de liberdade. Deste total, segundo a direção da unidade Manoel Néri, onze presos passaram em cursos da Universidade Federal do Acre (Ufac), pela seleção do SISU, e um para o IFAC.

Os onze reeducandos foram aprovados nos cursos de engenharia florestal, engenharia agronômica, espanhol e ciências biológicas. Segundo Vanila Pinheiro, especialista em execução penal, um apenado, apesar de ter tirado uma boa nota, não conseguiu se inscrever no Sisu por ter esquecido a senha de acesso. Porem, foi selecionado no IFAC.

O presidio de Cruzeiro do Sul vem se destacando com relação aos apenados que tem conseguido ingressar em cursos na Universidade

De acordo com a especialista da instituição, Vanila Pinheiro, atualmente cinco reeducandos estudam na UFAC, um no IFAC, dois já estão diplomados e agora 11 foram aprovados no último ENEM. “O sucesso é fruto de um trabalho pedagógico, forte, que vem sendo realizado dentro da unidade”, acrescentou.

A aprovação não garante a entrada do preso na universidade, já que autorização de ingresso deve ser dada pelo judiciário, como explicou Vanila. “Estamos agora no processo de entrega da documentação ainda na UFAC, e posteriormente quando já estiver tudo concluído e aprovado com relação a documentação na UFAC, a gente encaminha ao judiciário para apreciação. Só depois desse parecer favorável do Juiz é que eles poderão sair para, realmente, cursar a faculdade”, concluiu.