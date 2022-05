Em Cruzeiro do Sul, forças de segurança participam de curso de operacionalização de drones

Fortalecer a Segurança Pública do Acre tem sido ação prioritária da administração estadual. A qualificação dos policiais é um dos investimentos no setor que tem gerado expressivos resultados no combate à criminalidade e à violência em geral.

Ao longo desta semana, agentes das forças de segurança de Cruzeiro do Sul participam de capacitação para operacionalização de drones, oferecida pelo Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA) do Acre. A turma é formada por 16 agentes, entre policiais militares, civis, federais e penais, além de bombeiros militares e membros do Exército Brasileiro, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas (Semapi) e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

O objetivo da ação é aprimorar o patrulhamento das áreas urbanas e rurais do município e ampliar o combate a crimes ambientais na região. Em 50 horas de aulas são transmitidas noções sobre leis que regulamentam o uso do equipamento, instruções de navegação por satélite, mapeamento da região, além de conhecimentos sobre voo manual e automatizado, localização de alvo e aplicações do Aparelho Remotamente Pilotado (RPA), que é a definição da legislação para drones.

“O uso de drones em atividades ostensivas, investigações e levantamentos de informações terá um grande impacto”, destacou o instrutor e comandante do BPA, major Kleisson de Oliveira Albuquerque.

O comandante do 6º Batalhão de Polícia Militar (6ºBPM), tenente-coronel Edvan Rogério, avalia que o incremento da tecnologia traz dinamismo à atuação das policias na região. “O investimento em tecnologia é importantíssimo, pois nos auxilia na operacionalização de todas das modalidades de policiamento. O drone é uma ferramenta fundamental para o efetivo monitoramento das áreas urbanas e rurais”, pontua.