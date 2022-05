Em comemoração à Semana de Enfermagem, Fundhacre realiza minicursos, campanha de vacinas e exames

Minicursos, palestras, discussões sobre a profissão e dinâmicas integram a programação da Semana da Enfermagem 2022, que acontece na Fundação Hospital do Estado do Acre (Fundhacre).

Ao longo desta semana a programação ocupou a manhã e tarde de enfermeiros, técnicos e estudantes de enfermagem no ambiente hospitalar. No primeiro período os profissionais puderam participar de fóruns de discussões que abrangeram desde o exercício legal da enfermagem até problemáticas envolvendo Unidade Intensiva e Semi-intensiva de Tratamento.

Os debates foram seguidos de atividades paralelas e almoços especiais para valorizar cada enfermeiro que esteve presente na ação. Um dos principais organizadores, gerente da enfermagem da Fundhacre, Durival Brito, teve o cuidado de criar um cronograma dinâmico, envolvendo até música para que pudessem relaxar durante as atividades.

“Por conta da pandemia não tinha semana da enfermagem há dois anos, por isso resolvemos colocar temas pertinentes aos problemas que estamos sentindo dentro das enfermarias, no dia-a-dia”, explicou a enfermeira Adilha Matias sobre os minicursos.

Nesta quinta-feira, 19, a Fundhacre também ofereceu serviço de aplicação de vacina influenza, tríplice viral, coleta de PCCU e testes rápidos para todos os enfermeiros do hospital.

“Essa é uma oportunidade importante, acima de tudo para nos reencontramos, e também os colegas que já estão aposentado. Então, é um momento de muita alegria”, destacou o organizador, enfermeiro Durival Brito.

O encerramento da Semana do Enfermeiro marca o Dia do Técnico de Enfermagem, a ser comemorado nesta sexta-feira, 20. Profissionais que se fizeram presentes em todas as atividades, buscam aprimorar seus conhecimentos e interagir com os colegas.

Fonte: Agência Acre