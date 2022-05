Em cerimônia, PM anuncia programação de aniversário da corporação

Lei, ordem, justiça” são os valores que compõem o lema da Polícia Militar do Acre (PMAC), instituição fundada em 25 de maio de 1916. Em 2022, a PMAC comemora, portanto, 106 anos de existência e de serviços prestados ao estado.

Para comemorar, ao longo deste mês serão realizadas diversas ações alusivas ao aniversário. Iniciando as celebrações, na noite da última segunda-feira, 16, civis e policiais militares estiveram no Memorial dos Autonomistas, em Rio Branco, para uma cerimônia de apresentação do calendário festivo, e puderam acompanhar uma apresentação da banda da Polícia Militar.

O comandante-geral em exercício da PMAC, coronel Luciano Dias, elogiou a corporação e também comemorou a conclusão da reforma do comando-geral da instituição. “Depois de 50 anos, vamos entregar o quartel todo revitalizado e reformado no dia 25 de maio [quarta-feira]. Nesse dia vai haver a formatura de novos policiais e a promoção dos nossos praças, será um evento histórico e marcante”, destacou.

Representando o Poder Judiciário, a presidente do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), desembargadora Waldirene Cordeiro, esteve presente na solenidade e destacou o trabalho desempenhado pela polícia acreana.

“A polícia comemora 106 anos e começamos as comemorações. A instituição desempenha honrosos e necessários serviços, e é uma honra participar dessa cerimônia e contar com policiais tão dedicados ao público e à prestação de serviços”, afirmou.

Durante todo o mês serão realizados eventos esportivos internos, como natação, xadrez, futebol, jiu-jitsu e vôlei, para os policiais militares, e também para o público externo.

Confira os eventos abertos ao público em Rio Branco

Dia 20, 21 e 22 (sexta a domingo) – Exposição PMAC 106 anos no Via Verde Shopping

Dia 25 (quarta-feira) – Inauguração da reforma do comando-geral, formação de novos policiais militares e promoção de praças da PM

Dia 27 (sexta-feira) – Concerto da banda de música da PM na U:verse

Dia 29 – Corrida Tiradentes

Fonte/ Agência de notícias do Acre