Em Boa Vista, Brasileia participa do 1⁰ encontro nacional da URBAN 95

Brasiléia, participa da Rede Urban95 desde março de 2020, o município é o único do estado do Acre a integrar rede de 24 municípios do Brasil que estão planejando políticas, espaços e serviços voltados para a primeira infância.

Além da troca de experiência, os representantes da Rede também vão conhecer serviços e políticas públicas pensadas para a Primeira Infância na cidade, como o Programa Família que Acolhe (FQA), referência nacional em cuidado com gestantes e crianças pequenas.

A secretária de Educação, Francisca Oliveira, fala importância da participação de Brasiléia no encontro. “O nosso sentimento é de gratidão por vivenciar experiências inovadoras para a primeira infância, e dessa forma contribuir para uma cidade melhor para as crianças do município. É importante salientar que a nossa prefeita Fernanda Hassem tem esse compromisso é uma grande incentivadora desse projeto que Brasiléia executa com muito dedicação”, disse.

Participam do evento as cidades Urban, representantes da Fundação Bernard van Leer e dos parceiros: AVSI, Centro de Criação de Imagem Popular (Cecip), Instituto Cidades Sustentáveis (ICS), Instituto de Tecnologias Geo-sociais (ITGS), Estúdio +1, Ateliê Navio, Allma Hub, Descobrir Brincando, Agência Recife para Inovação e Estratégia (ARIES) e o Instituto Alana.

Fonte/ O Alto acre