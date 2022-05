Em agenda com a prefeita Fernanda Hassem, do PT, governador sobrevoa obras do Anel Viário nesta manhã de terça-feira

Numa prova cabal de que governa o Acre sem olhar cores partidárias e sem privilegiar aliados, o governador Gladson Cameli (PP) chega a Brasiléia, município do interior do Acre na fronteira do Brasil com a Bolívia, na manhã desta terça-feira, 10, para inaugurar várias obras na região ao lado da prefeita Fernanda Hassem, do PT. Filiada a um partido diametralmente oposto aos princípios e ideologias defendidas pelo governo estadual e federal, de quem Cameli é aliado, Fernanda Hassem, no entanto, sempre foi prestigiada pelo governador, cujo governo realiza no município uma das obras mais caras de sua administração, o Anel Viário ligando Brasileia a Epitaciolândia, com uma ponte sobre o rio Acre, um investimento superior a R$ 120 milhões.

Ao lado da prefeita e de outras lideranças políticas do município, na manhã deste 10 de maio, o governador fará um sobrevoo sobre a gigantesca obra do Anel Viário, que vem sendo tocado pelo Deracre. O sobrevoo é para que o governador tenha uma dimensão do andamento das obras que tem previsão de pelo menos dois anos de trabalho.

Além do sobrevoo sobre as obras, em terra, Gladson Cameli visitará os serviços de hemodiálise na Clínica do Rim no Hospital Raimundo Chaar. O serviço ganha destaque porque pacientes com problemas renais possam fazer a limpeza do sangue em equipamentos locais, sem precisar virem ao Serviço de Hemodiálise em Rio Branco.

O governador e a prefeita Fernanda Hassem também inauguram a obra de ampliação da rede de água do Bairro 8 de Março, no Ramal do Nazaré. O governador também assinará o Termo de Trabalho para regularização fundiária do Bairro Eldorado. além da Ordem de Serviço de asfaltamento do acesso ao Bairro 8 de Março, no Ramal do Nazaré.