Em abordagem eficiente da Polícia Militar, assaltante é preso e veículo roubado é recuperado

Na noite desta sexta-feira, 27 de maio, foi detido pelo 2⁰ Batalhão da Polícia Militar com o apoio da equipe do Giro, o cidadão por nome de Raimundo Miranda Neto, residente do conjunto Habitacional Cidade do Povo, que juntamente com um comparsa, estavam de posse de uma arma de fogo calibre 38, e uma motocicleta que havia sido roubada na última quinta feira, 26.

As informações, são de que o acusado saiu do presídio onde cumpria pena por roubo, a aproximadamente um mês, e que retirou a tornozeleira, objetivando despistar as autoridades responsáveis pelo seu monitoramento.

Na operação eficiente da Polícia Militar, a moto roubada foi recuperada, e suspeito conduzido ao departamento de polícia, onde encontra-se detido a disposição da justiça.

Parabéns a equipe responsável por mais esse trabalho executado em prol da segurança da população acreana.