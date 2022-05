Elon Musk chega ao Brasil nesta sexta para reunião com Bolsonaro, diz ministro

O presidente Jair Bolsonaro (PL) irá se reunir nesta sexta-feira em São Paulo com o multimilionário Elon Musk, informou uma fonte do governo, que negocia com o empresário um projeto para levar a internet à Floresta Amazônica.

“Vai ser em São Paulo“, disse à AFP uma fonte da presidência. Nenhum detalhe sobre o encontro foi divulgado na agenda oficial. O comunicado também foi feito pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria, em suas redes sociais.

Segundo o portal R7, o encontro será num hotel de luxo em em Porto Feliz, a 100 km de São Paulo (SP). O Fasano Boa Vista, hotel escolhido para a reunião, “cobra a partir de R$ 2.900 por dia de hospedagem e conta com heliponto, campo de golfe, spa, quadras de tênis e um centro para praticar equitação“.

“A convite do ministro das Comunicações, Fábio Faria, o empresário @elonmusk chega ao Brasil nessa sexta-feira para tratar com o governo brasileiro sobre Conectividade e Proteção da Amazônia“, escreveu Faria na rede social.

Bolsonaro havia dito mais cedo, em sua transmissão semanal nas redes sociais, que planeja um encontro “reservado” em São Paulo “com uma pessoa muito importante, que é reconhecida no mundo todo e vem para cá oferecer ajuda à nossa Amazônia.

O governo brasileiro anunciou em novembro que estava negociando um acordo para que a Space X proporcionasse internet via satélite na Floresta Amazônica e ajudasse a detectar o desmatamento ilegal.

CEO da SpaceX e da Tesla, Musk é atualmente a pessoa mais rica do mundo, segundo a revista “Forbes”, com uma fortuna estimada em US$ 220 bilhões.

Nas últimas semanas, Musk fez uma oferta para assumir o controle do Twitter, em um movimento que foi comemorado pelo presidente Jair Bolsonaro e por seus apoiadores.

O presidente teve na rede social uma importante plataforma durante a campanha que o elegeu em 2018 e publica frequentemente na rede. Candidato à reeleição neste ano, Bolsonaro deve novamente ter nas redes sociais uma ferramenta-chave de campanha.

Fonte: AFP