Eliezer e Natália, do BBB, trocam farpas: “Se arrependimento matasse”

Eliezer do Carmo Neto, o Eli, e Natália Deodato, do elenco do “BBB 22”, se provocaram no Twitter na noite deste domingo (22). Os dois falaram sobre arrependimento e deram a entender que estavam se referindo ao relacionamento que tiveram dentro do reality show.

“Se arrependimento matasse, estaríamos todos mortos feat enterrados, né?”, escreveu Eliezer na rede social. O ex-brother levou uma resposta da ex-sister. “Com toda certeza. Inclusive somos prova viva disso”, alfinetou.

Após saírem do confinamento, ambos afirmaram que não havia nenhuma chance de os dois darem continuidade ao relacionamento fora da casa. Ambos deixaram isso muito claro logo na tradicional entrevista com Ana Maria Braga, que foi ao ar sempre no dia seguinte à eliminação.

“Lá tudo é muito intenso. É uma visão muito fechada do mundo aqui de fora. Lá, querendo ou não, era a única pessoa que eu tinha para ter mais carinho, conversar melhor. Às vezes eu manifestava isso, mas não tem nada de paixão . Paixão é uma palavra muito forte”, disse Natália na ocasião.

Eliezer, na sua entrevista, afirmou o mesmo: “Tudo é muito intenso na casa e lá era a única pessoa que eu tinha para ter carinho. Paixão é uma palavra muito forte. Só curtia mesmo, era uma coisa que eu gostava, mas não é algo que quero trazer para fora “.

