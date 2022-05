Eleições: Lula cai um ponto e Bolsonaro segue igual, em nova pesquisa Ipespe

O presidente Jair Bolsonaro (PL) reduziu ligeiramente a distância para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na corrida eleitoral à Presidência da República em 2022, em nova pesquisa do Instituto Ipespe, divulgada nesta sexta-feira (6).

As prévias da pesquisa indicam um cenário de estabilidade.

O petista aparece com 44% das intenções de voto, um ponto a menos do que o levantamento anterior, divulgado pelo Ipespe em 22 de abril. Já Bolsonaro se manteve com 31%.

Os dois, no entanto, seguem distantes do segundo pelotão de candidatos.

Lutando por um lugar como representantes da chamada 3ª via, Ciro Gomes (PDT) aparece com 8% e João Doria (PSDB) com 3%. Ambos mantiveram os mesmos percentuais em relação à pesquisa do dia 22.

André Janones, do Avante, também manteve os 2% do levantamento anterior, mas abriu um ponto de distância de Simone Tebet (MDB), que caiu de 2% para 1%.

Os entrevistados que responderam “nenhum/não iria votar/branco/nulo” somam 8%. Não souberam ou não responderam, 2%.

Simulação de segunto turno entre Lula e Bolsonaro

Em um cenário de disputa de segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o petista venceria com 54%, contra 34% do atual chefe do Executivo federal.

A distância de Lula de 20 pontos percentuais para Bolsonaro é a mesma apresentada na simulação divulgada na pesquisa Ipespe de 22 de abril.

A pesquisa foi realizada no período de 2 a 4 de maio de 2022 com 1 mil entrevistados via telefone. A margem de erro máximo estimada é de 3,2 pontos percentuais para mais ou para menos, com um intervalo de confiança de 95,5%, e a pesquisa está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o protocolo BR-03473/2022.

Fonte: Yahoo Notícias