Eleições: Hoje é o último dia para regularizar o título de eleitor e votar em 2022

O prazo determinado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para regularização do título de eleitor para votar neste ano se encerra nesta quarta-feira (4). Todos aqueles que precisam ou desejam emitir, revisar ou transferir o domicílio eleitoral do documento devem realizar o procedimento ainda hoje.

As demandas podem ser feitas gratuitamente pelo site do TSE ou no cartório eleitoral mais próximo. Em São Paulo, as unidades funcionarão com horário estendido das 9h às 18h e não é necessário realizar agendamento.

