Eleições 2022: Ministério da Defesa quer que TSE divulgue as sugestões das Forças Armadas

Paulo Sérgio Nogueira, ministro da Defesa, enviou nesta quinta-feira (05) um ofício para Edson Fachin, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), pedindo para que a Corte divulgue quais foram as perguntas e sugestões enviadas pelas Forças Armadas sobre o sistema eleitoral.

Diretor da CIA recomendou que o governo Bolsonaro não levantasse dúvidas sobre o sistema eleitoral

Na quarta-feira (04), o jornal “O Estado de S. Paulo” divulgou que os questionamentos constam em cinco ofícios enviados pelo general de Divisão do Exército Heber Garcia Portella, que é um dos integrantes da Comissão de Transparência do TSE.

Conforme a publicação, as perguntas mantêm a mesma linha do discurso do presidente Jair Bolsonaro (PL), que desde que assumiu o Executivo tem colocado em dúvida a segurança das urnas eletrônicas e feito afirmações sobre a suspeição da atuação da Corte no processo eleitoral. Isso, mesmo sem prova. No ofício enviado ao TSE, Paulo Sérgio Nogueira defendeu que as propostas feitas pelas Forças Armadas sejam divulgadas para dar “maior transparência e segurança ao processo eleitoral”.

