É o fim: Apple anunciou o fim da marca e de lançamentos de iPods

A Apple anunciou na última terça-feira, 10 de maio, que vai encerrar em definitivo um ciclo na empresa. A marca iPod será oficialmente extinta e, quando os últimos estoques dos modelos atualmente comercializados se esgotarem, será o fim oficial da linha de reprodutores de música.

Pode parecer estranho, mas a marca iPod ainda era considerada viva pela Maçã: a última geração do iPod Touch foi lançada em maio de 2019, com um chip presente também em smartphones da marca (o A10) e capacidade para fazer videochamadas via FaceTime.

A partir de agora, a Apple passa a integrar toda a experiência da marca iPod em outros produtos e serviços, recomendando lançamentos dela mesma para que você continue ouvindo música, desde smartphones até o alto-falante inteligente HomePod.

O legado do iPod

A primeira geração do iPod foi revelada ao mundo em 23 de outubro de 2001 e revolucionou o mercado dos players de mp3 ao combinar uma interface intuitiva com a biblioteca do iTunes, além de uma bateria de longa duração. Em seguida, vieram atualizações como o iPod mini (2004), iPod nano (2006) e iPod shuffle (2015).

O iPod também foi o responsável por popularizar uma campanha publicitária da Apple com silhuetas em fundos coloridos e o mp3 player em destaque na cor branca.

