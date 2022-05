É hoje! EBC abre inscrições para vagas de estágio e cadastro reserva

Estão abertas a partir de hoje (30) as inscrições para o 2º Processo Seletivo de Estágio da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). A empresa oferece oportunidades de aprendizado para estudantes de nível técnico e superior.

Para fazer a inscrição no processo seletivo, o estudante deve se cadastrar na plataforma Super Estágios, que realizará a avaliação online. As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas até 12 de junho. O gabarito será publicado no dia 13 de junho.

Para os aprovados, a empresa iniciará a convocação a partir do dia 14 de junho. As bolsas de estágio são de R$ 600 para estudantes de nível superior e de R$ 500 para estudantes de nível técnico. Além da remuneração, os estagiários receberão auxílio-transporte no valor de R$ 220, proporcionais aos dias estagiados. Confira a listagem de vagas:

Confira aqui o regulamento do processo seletivo

Fonte: Agência Brasil