É ELE: Favorito entre 11, Gladson Cameli é o nome mais cotado à reeleição de acordo com levantamento do poder 360

Um levantamento do Poder 360 mostra Gladson Cameli entre os 11 governadores favoritos à reeleição em 2022. Detalhe: o levantamento do Poder 360 se baseia por pesquisas eleitorais de diferentes institutos feitas nos estados e registradas nos Tribunais Regionais Eleitorais. No Acre, os números são da Realtime/Bigdata e foram coletados recentemente.

De acordo a pesquisa, Cameli seria reeleito com 44%. Jorge Viana (PT), que hoje está mais inclinado a ser candidato a senador, aparece com 22% na corrida pelo Palácio Rio Branco. Mara Rocha (MDB) tem 12%; Petecão (PSD), 7%; Jenilson Leite (PSB), 4%; Davi Hall (Agir) e Nilson Euclides (Psol) não pontuam. 6% votariam nulo e 5% não souberam responder.

A pesquisa quantitativa telefônica ouviu 800 pessoas. A margem de erro é de três pontos para mais ou para menos. E o nível de confiança de 95%.

A pesquisa foi registrada no dia 5 de março sob o número 04479/2022.

Foram entrevistadas pessoas de Rio Branco, Brasileia, Sena Madureira, Senador Guiomard, Plácido de Castro, Xapruri, Porto Acre, Cruzeiro do Sul, Feijó, Tarauacá, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo e Rodrigues Alves.

Fonte/ O Alto acre