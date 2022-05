Durante fiscalização contra furto, polícia apreende carga com gado sem Guia de Trânsito Animal no Acre

Uma carga com 18 cabeças de gado foi apreendida pelo Grupo Especial de Operações em Fronteira (Gefron) sem Guia de Trânsito Animal (GTA), documento obrigatório para o transporte ou deslocamento de animais vivos para fora de propriedades.

A ação ocorreu no sábado (15) em Plácido de Castro, interior do Acre, durante uma operação contra furto de gado.

A carga tinha saído da zona rural de Plácido de Castro e seria levada para um frigorífico de Senador Guiomard, também no interior.

O coordenador operacional do Gefron, Rêmullo Diniz, explicou que o Gefron iniciou a operação na região do Baixo Acre após registro de furtos de animais nas fazendas e outras propriedades rurais. Por isso, os policiais fizeram um controle maior do transporte de animais na região.

“Uma vez que não tem GTA é recolhido ao Idaf [Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal], se for identificado que é um animal roubado, lógico que o procedimento é outro. Esse caso era um gado que tinha procedência, mas que estava sem a devida documentação”, acrescentou.

Diniz falou ainda que a carga foi levada para o Idaf de Plácido de Castro e aplicadas multas para o motorista e para o proprietário dos animais. “A multa varia de R$ 1,9 mil a R$ 7 mil. Além disso, é feito um registro na carteira do fazendeiro para que ele, se for reincidente, perca o gado e também tenha um controle maior por parte dos órgãos controladores”, destacou.

A carga com os animais foi liberada após a notificação e aplicação das multas pelo Idaf.

