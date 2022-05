Dupla mata homem a facadas e é presa após voltar ao local do crime para observar trabalho da Polícia

A Polícia Militar (PM) foi acionada por moradores após a testemunha pedir ajuda. Os dois suspeitos foram encaminhados à Delegacia de São de Baliza, onde as diligências continuaram para esclarecer totalmente a motivação do homicídio.

No interrogatório, um dos suspeitos inicialmente negou ter matado Francisco do Nascimento. Mas, depois, terminou confessando que no início da noite foi agredido pela vítima com um tapa na cara durante uma discussão e que “resolveu se vingar”.