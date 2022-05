Dupla executa ex-presidiário com tiro na cabeça e deixa outro homem baleado,dois suspeitos em uma motocicleta

O crime de homicídio e tentativa de homicídio, ocorreu na noite de quinta-feira (05), na Rua Belém Novo, bairro Tiradentes, zona leste de Porto Velho. A vítima Wendel de Miranda Sousa, de 21 anos, vulgo “calcinha” morreu no local, e outro homem foi baleado na perna.

De acordo com o rapaz baleado, dois suspeitos em uma motocicleta modelo Titan de cor preta se aproximaram e anunciaram o roubo, mandando as vítimas encostarem na parede, depois atiraram várias vezes, matando Wendel com tiros na cabeça.

A outra vítima foi baleada na perna e escapou. Uma ambulância do Samu constatou o óbito e socorreu o outro rapaz para o Hospital João Paulo II.

Wendel já teria passagens pelo sistema prisional, e também escapou de uma tentativa de homicídio a tiros onde desde então passou a usar muleta, a mesma encontrada ao lado do corpo.

Após os trabalhos de praxes, o corpo foi removido pelo rabecão ao Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil segue nas investigações.

Fonte – 010 – NewsRondonia