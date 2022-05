Dor e comoção marcou velório e sepultamento da técnica bancaria Tatiane Morta pelo ex-namorado em Acrelândia

Foi Por volta das 20 horas o corpo da jovem e Técnica bancaria Tatiane Lima Nere, de 33 anos chegou para ser velado em Acrelândia.

Um grande público há esperava pelo corpo da jovem na quadra coberta da cidade para dar o ultimo adeus.

Familiares e amigos não conseguiram conter as lagrimas além de não entender de fato o porquê uma jovem tão cheio de vida teve sua vida ceifada tragicamente e de maneira tão covarde e principalmente por alguém que dizia que o amava.

Foi uma grande comoção entre os presentes que foram ao velório para dar o ultimo adeus a Tatiana, além de abraçar e dar forças aos familiares e amigos que estavam em choque.

O corpo de Tatiane chegou por volta das 20 horas e ficou por volta de uma hora para amigos e familiares se despedirem da técnica Bancaria, em seguida saiu em cortejo com o corpo da jovem para o sepultamento ainda na noite de segunda-feira (02), para o cemitério da cidade, onde foi sepultada.

No cemitério, amigos lembraram a trajetória da jovem que passou a vida se dedicando para ter um futuro prospero mulher aguerrida cheio de alegria, só queria conseguir vencer na vida para oferecer o melhor para sua filha, uma menor de aproximadamente 15 anos há qual ficou órfã de mãe, motivado por um ciúme doentio e de uma pessoa que se achou dono de sua vida.

A jovem Tatiana foi morta com três tiros dentro da agencia bancaria Sicredi pelo ex-namorado, por não aceitar o fim do relacionamento, após cometer o bárbaro crime o segurança tirou a própria vida.

Em nota, o Sicredi informou que lamenta a morte da colaboradora e que a agência deve ficar fechada durante esta semana, ou o tempo que for necessário.

O Sicredi manifesta profundo pesar aos familiares, amigos e colegas de trabalho pelo falecimento da colaboradora Tatiane de Lima Nery, ocorrido hoje, 2 de maio. O Sicredi está colaborando com as autoridades na apuração do caso e prestando todo o apoio necessário para a família e colaboradores. A agência de Acrelândia permanecerá fechada ao longo desta semana, ou até que haja liberação das autoridades policiais.

Fonte: Acrelândia News