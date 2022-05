Dona de pousada desmente informações oficiais de resgates as vítimas de queda de Helicóptero

A empresária Cintia Dane, proprietária da Pousada Canto Em canto Janaina, localizada a margem do Rio Croa, no município de Cruzeiro do Sul, através de um grupo de whatssap, alertou que as autoridades de segurança pública e Corpo de Bombeiros não resgataram as vítimas da queda do Helicóptero que estava à serviço da DSEI – Distrito Sanitário Especial Indígena, que caiu no início da tarde deste domingo, no meio da Floresta com sete pessoas a bordo, entre elas duas crianças, os pais , o piloto e copiloto.

De acordo com Cintia, o copiloto e o técnico em enfermagem, identificados respectivamente por Rodrigo e João Gomes saíram sozinho da mata, após caminharem cerca de quatro horas, onde chegaram em uma propriedade de ribeirinhos que os levaram de canoa até o Porto do Croa, em Cruzeiro do Sul.

“É preciso falar a verdade. Estamos todos aqui aguardando chegada das vítimas. As crianças são as mais graves, a mãe delas sofreu uma fratura tá com dificuldades de andar na mata, já são quase meia noite estamos todos aqui acompanhando a chegada” disse em tom de revolta.

As duas crianças, os pais delas, e o piloto até as 21 horas estavam caminhando na mata, e até a meia noite eram aguardados no Porto do Croa.

Entenda o caso:

Na manhã deste domingo, 08, o Helicóptero que pertence a uma empresa privada que presta serviço ao Distrito Sanitário Especial Indígena- DSEI, órgão ligado ao Ministério da Saúde, saiu de Rodrigues Alves, com destino na aldeia Cocoaçu no Rio Envira pra ir buscar duas crianças que estariam com pneumonia.

No retorno, a aeronave caiu no meio da Floresta com sete pessoas a bordo.

O piloto e copiloto conseguiram entrar em contato com técnicos do DSEI e informaram sobre a queda, a informação foi repassada ao Corpo de Bombeiros Militar que enviou quatro militares.

Ocorre que o copiloto e o técnico de enfermagem conseguiram sair da mata sozinhos, e foram para o Hospital.

Apartir daí as informações passaram a ser desencontradas, pois o governo do estado através da Assessoria de Imprensa, divulgou nota informando que as quatros vítimas haviam sido resgatadas e duas encaminhadas ao Hospital do Juruá, fazendo entender que o resgate tinha acontecido com auxílio da força de segurança, porém os dois chegaram sozinhos, segundo Cíntia, e os quatros bombeiros enviados na missão, até à meia noite estariam a caminho do Porto do rio Croa.

Segundo a empresária, as autoridades de segurança faltaram com a verdade e que os sobreviventes graves ainda não receberam assistência, pois não haviam conseguido chegar a cidade.

Ainda na tarde de domingo, 08, a Agência Acre, divulgou matéria confirmando o resgate, mas, até meia noite as duas crianças, os pais e o piloto não haviam chegado ao Porto do Croa, em Cruzeiro do Sul, onde são aguardados por técnicos do DSEI.

Oficialmente nem o DSEI ou CASAI falaram sobre o acidente, apenas uma pessoa identificada por Miguel Washing afirmou que no momento oportuno a SESAI se pronunciaria sobre o caso.

Em matéria, divulgada na Agência do governo, Secretaria de Comunicação confirma resgate.