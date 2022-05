Doja Cat passa por operação na garganta por uso excessivo de cigarro eletrônico

A cantora Doja Cat contou que teve que ser operada na garganta pelo uso excessivo de cigarro eletrônico. Nas redes sociais, a rapper explicou que foi submetida a um procedimento médico nas amígdalas e anunciou que precisará cancelar alguns shows por conta disso.

“Infelizmente, tive que passar por uma operação nas amígdalas. A cirurgia é rotineira, mas a recuperação vai demorar um pouco por conta do inchaço”, contou Doja Cat no Instagram.

Devido ao tempo que vai levar para se recuperar, ela explicou que terá que cancelar algumas apresentações que já estavam agendadas. “Eu me sinto horrível por isso, mas mal posso esperar para melhorar e voltar a fazer música e criar experiências para todos vocês”, completou.

No Twitter, Doja explicou que teve um abscesso na amígdala esquerda. “Estava com as amígdalas infeccionadas e estava tomando antibióticos, mas esqueci que estava tomando eles e bebi uma taça de vinho e fumei cigarro eletrônico o dia inteiro. Então, começou a crescer um negócio nojento na minha amígdala e tive que passar por uma cirurgia”, contou.

Doja disse que tudo ocorreu bem na operação, mas falou que foi um procedimento doloroso e que ela chorou muito. Ela também disse que vai ver com o médico de retirar as amígdalas e irá tentar largar o cigarro eletrônico.

“Vou largar o cigarro eletrônico por um tempo e tomara que não me dê mais vontade de fumar eles depois”, finalizou.

Por Portald24am