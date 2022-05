Do que os times brasileiros precisam para se classificarem na Libertadores?

A quinta rodada da Libertadores 2022 tem início hoje e já pode definir o futuro dos clubes brasileiros na competição. O Brasil conta atualmente com oito representantes no torneio, com quatro ocupando a liderança de seus grupos, mas só um já classificado às oitavas. Além disso, duas equipes brasileiras estão na lanterna de suas chaves e precisam dar a volta por cima para seguirem na competição continental. Os jogos da quinta rodada da Libertadores também acontecem amanhã (18) e quinta (19), e serão determinantes para manter ou para acabar com os sonhos dos clubes do Brasil no torneio.

O UOL Esporte analisou a tabela e separou os cenários que cada equipe brasileira precisa para chegar às oitavas. Confira:

América-MG

Para se classificar na Libertadores, o Coelho depende de si e do rival Atlético. Isso porque, com apenas um ponto, precisa vencer as duas partidas restantes, contra Tolima e del Vale, para ainda sonhar em seguir no torneio.

Além disso, o América depende também de duas vitórias do Galo, contra os mesmos adversários, para fazer com que os outros clubes não pontuem mais nessas duas últimas rodadas. Nesse caso, o Coelho chegaria aos sete pontos e igualaria o Tolima, precisando ainda ter um saldo mais favorável para se classificar. Athletico-PR Sob o comando de Felipão, o Athletico precisa reagir na Libertadores. Atualmente, a equipe está em último no Grupo B, com quatro pontos, três atrás do Libertad e a um de distância de The Strongest e Caracas. Se vencer o duelo de hoje contra o líder, o Furacão vai igualar a pontuação dos paraguaios e deixar para definir a classificação na última rodada.

Se empatar, o sonho de avançar de fase dependerá de uma combinação de resultados, que começa com o Strongest vencendo o time venezuelano na outra partida da rodada. Nesse caso, o Strongest alcançaria oito pontos e não poderia mais ser ultrapassado pelo Athletico. Só que abriria a chance do time brasileiro se classificar em segundo.

Para isso, o Furacão precisaria, primeiro, vencer o Caracas na última rodada e também torcer para o clube boliviano vencer o Libertad. Assim, Athletico e Libertad teriam oito pontos. Segundo, vem o critério de desempate inicial. O saldo de gols dessa combinação de resultados tem que ser favorável ao Furacão. Atualmente, o Athletico está com saldo negativo, enquanto o Libertad marcou um gol a mais do que sofreu. Em caso de derrota hoje para o líder, o Athletico precisa de um empate entre Strongest e Caracas para não dar adeus direto à Libertadores. Nessa situação, ficaria dois pontos atrás da dupla e precisaria ganhar do Caracas na última rodada, além de torcer por uma vitória do do Libertad sobre os bolivianos, para se classificar em segundo no grupo.

Atlético-MG

Galo ocupa a liderança do Grupo D, com oito pontos, a um de vantagem do Tolima, três do Independiente del Valle e a sete do rival América-MG. Faltando dois jogos, a equipe comandada por Turco Mohamed depende apenas de si para se classificar. Se vencer ou empatar na quinta (19) contra o clube equatoriano, o Atlético já vai assegurar a sua vaga para as oitavas de final da Libertadores. Caso perca nesta semana, o Galo verá o del Valle igualar sua pontuação, mas continuará dependendo apenas de si para se classificar. Bastará uma vitória contra o Tolima, na sexta rodada, para avançar na competição. No entanto, precisará contar com uma combinação de resultados se não triunfar.

Nesse caso de tropeço, o clube primeiramente aguarda o resultado de Tolima x América-MG, hoje (16), para saber o que será necessário. Se o duelo terminar empatado ou Coelho vencer, o Atlético pode apenas empatar com o clube colombiano na rodada final. No entanto, se o Tolima ganhar, o Galo vai precisar vencer no confronto decisivo da fase de grupos ou dependerá de um tropeço do del Valle para o rival mineiro.