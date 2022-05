Detran publica editais de leilões de veículos recolhidos em Tarauacá e Feijó

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) publicou na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira, 6, editais de leilões online de veículos recolhidos nas unidades de Tarauacá e Feijó.

Os certames serão realizados exclusivamente no formato online, do tipo maior lance ou oferta. Para participar é necessário fazer o cadastro na plataforma da leiloeira no site: www.loteleiloes.com.br. Os interessados poderão acessar o edital, as imagens dos veículos e, ainda, realizar pré-lances no portal.

Os pré-lances poderão ser ofertados até o momento do leilão virtual, quando os interessados poderão cobrir os valores oferecidos anteriormente. Caso não se registre novos lances para o lote em apresentação, o pré-lance de maior valor arremata o bem.

O leilão de Tarauacá será realizado dia 10 de maio, com início às 9h e término às 17h e conta com 59 lotes entre carros e motos. Os que desejarem visitar os veículos disponíveis a leilão podem se dirigir à sede da 2ª Circunscrição Regional de Trânsito (2ª Ciretran) na Rua João de Paiva, nº 339, Centro, até o dia 6 de maio, de 8 às 13h.

Já o certame de Feijó será realizado dia 12 de maio, com início às 9h e término às 17h, e conta com 54 lotes, entre carros e motos. Os interessados em visitar os veículos devem se dirigir à sede da 3ª Ciretran, na Rua Barão do Rio Branco, 141, Centro, até o dia 11 de maio, de 8h às 13h.

Os bens serão vendidos à vista, no estado de conservação em que se encontram, não cabendo ao leiloeiro ou ao Detran qualquer responsabilidade quanto a consertos, reparos, reposição de peças com defeitos, ou ausentes, ou mesmo providências quanto à retirada e transporte dos bens vendidos.

Os lances deverão ser iguais ou superiores ao valor da avaliação e, em suas sucessões, a diferença não poderá ser inferior a R$ 200,00 (automóveis) e R$ 100,00 (motocicletas).

Na mesma edição do DOE foi publicado o aviso de leilão público dos veículos recolhidos de Rio Branco. O leilão vai ser realizado nos dias 23 e 24 de maio, também no formato online.

Fonte: Agência Acre