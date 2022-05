Detran orienta em bares e restaurantes de Rio Branco

E que como parte da programação do Movimento Maio Amarelo no Acre, a equipe de educação do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) visitou nove bares da capital, conversando com a população sobre a necessidade de adotar uma postura consciente de preservação da vida no trânsito.

“Após dois anos de pandemia, em que nossas atividades educativas do Maio Amarelo foram só on-line, voltamos a atuar com abordagens presenciais. Nossa intenção é aproveitar a grande concentração de pessoas nos bares para propagar a campanha e, principalmente, a ideia de que para salvar vidas precisamos do comprometimento de todos, destaca a coordenadora de Educação de Trânsito do Detran, Cléia Machado.

A cabeleireira Cleiciane dos Anjos aprovou a intervenção realizada pelo Detran. “A gente vê tanta gente morrendo no trânsito e não lembra que nossa postura pode nos levar a ser o próximo a cometer um acidente”, lembrou.

Ao todo foram alcançadas quase mil pessoas durante a ação, que será realizada novamente nos próximos fins de semana. Além das abordagens em bares, a programação do Maio Amarelo prevê palestras, blitz educativas, apresentação teatral em escolas, além de ação educativa nas faixas de pedestres próximas às escolas, tanto na capital como no inteiro.

Escolhida como motorista da rodada, a empresária Yara Menezes fala sobre o compromisso de se divertir com as amigas e zelar pela manutenção da vida. “Eu tenho uma filha que precisa de mim, tenho um pai e uma mãe que esperam eu voltar pra casa, assim como minhas amigas também têm família. Então eu decidi ser a motorista da rodada para protejer nossas vidas e de outras pessoas que estiverem no trânsito”, salienta.

Maio Amarelo

O Movimento Maio Amarelo foi criado pelo Observatório Nacional de Segurança Viária em 2014 com a proposta de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortos e feridos no trânsito em todo o mundo.

