Detran e Samu realizam simulação de acidente de trânsito no Segundo Distrito de Rio Branco

Trânsito lento, motoristas impacientes, veículos batidos e um corpo no chão. A cena chocante foi montada como parte do Projeto Detran Educa, como estratégia para conscientizar motoristas e pedestres que passavam pela Avenida Amadeu Barbosa, no fim da tarde desta terça-feira, 24, sobre atitudes que colocam a vida em risco no trânsito.

A ação faz parte da programação do Maio Amarelo no Acre, movimento mundial para preservação da vida nas vias, e foi realizada pelo Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) em parceria com o Serviço de Atendimento Móvel de Emergência (Samu), com a intenção de chamar a atenção da sociedade para o alto número de mortos e feridos no trânsito.

“Prevenir é melhor do que resgatar e a gente previne acidentes por meio da educação, seja ampliando o assunto nas escolas, nas mídias sociais ou intensificando ações como essas, nas ruas, para conscientizar quem segue fazendo o que é errado no trânsito e causando acidentes que comprometem a saúde e a vida”, enfatiza o coordenador regional do Samu, Pedro Pascoal.

Impressionado com a cena, o jovem Gabriel de Oliveira, que transitava de bicicleta nas proximidades do local da simulação, disse ter ficado impactado. “Eu moro no Bairro Seis de Agosto. Vi de longe e resolvi vir aqui ver se era algum conhecido meu. Parecia ser real. Quando cheguei mais perto que o rapaz falou que era uma simulação e eu achei muito importante para que as pessoas reflitam”, pontua Gabriel.

Durante essa ação, as equipes de orientadores e agentes de trânsito do Detran se uniram para pôr em prática o projeto Detran Educa, uma estratégia educativa por meio de mensagens visuais.

“O acidente simulado prende a atenção de quem transita no local e nossos educadores e fiscalizadores finalizam a ação segurando os cartazes com mensagens simples e diretas sobre atitudes que fazem toda a diferença para um trânsito mais seguro”, explicou o diretor administrativo e financeiro do Detran/AC, Manoel Gerônimo.

Vale lembrar que somente no ano de 2021 foram registrados mais de 3.500 acidentes de trânsito em que 45 pessoas morreram, apenas nas vias estaduais. E para a redução desses números o Detran/AC chama toda a sociedade a adotar posturas responsáveis, que evitem acidentes de trânsito.

Fonte: Agência Acre