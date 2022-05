Detran e Hemoacre se unem para salvar vidas com doação de sangue

Quando a união entre educação, engenharia e a fiscalização não consegue evitar que os acidentes com vítimas aconteçam, a doação de sangue é essencial para salvar os feridos gravemente. Por isso, o Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC), em parceria com o Hemoacre, realiza nesta sexta-feira 27, uma campanha de doação de sangue em Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

Mais de 20 servidores foram até o hemocentro para doar sangue e realizar cadastro para doação de medula óssea. A atividade faz parte do Movimento Maio Amarelo, que pretende chamar atenção da sociedade sobre os altos índices de acidentes e mortes no trânsito.

“Cada bolsa de sangue pode ajudar até quatro pessoas, por isso essas ações de doação de sangue são extremamente importantes para quem está passando por uma emergência”, enfatiza Quésia Nogueira, enfermeira responsável pela captação de sangue do Hemoacre.

O servidor do Detran/AC, Arivaldo Guedes Cabral, participou da atividade e fez questão de deixar uma mensagem a toda a sociedade: “A gente sabe que muitas pessoas precisam de sangue. Tem os feridos gravemente em acidente de trânsito e também muita gente doente, que precisa passar por cirurgia, eu fico feliz de poder ajudar o próximo”.