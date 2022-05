Detran Acre suspende CNH de mais de 50 motoristas; veja lista

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) divulgou nesta sexta-feira, 27, no Diário Oficial do Estado (DOE) uma lista suspendendo 51 Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no Acre.

Os condutores deverão apresentar os respectivos documentos de habilitação à Divisão de Suspensão e Cassação deste Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN/AC), quando então se dará início ao cumprimento da referida penalidade, ficando os infratores impedidos de dirigirem veículos automotores em todo território nacional.

A suspensão na carteira varia de 1 mês a um ano em alguns dos casos. Para terem as carteiras de volta, os motoristas terão que passar pelo período de suspensão e realizarem um curso de reciclagem.

Veja a lista, clicando AQUI

https://us.docworkspace.com/d/sIHu538mOAdj7xJQG

