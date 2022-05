Deracre vistoria e garante celeridade na obra de duplicação da AC-405

Nesta semana, o governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), realizou uma vistoria e garantiu a continuidade da obra de duplicação da estrada AC-405, que liga Cruzeiro do Sul a Mâncio Lima.

A duplicação da rodovia segue determinação do governo em levar mais mobilidade para a população do Vale do Juruá. A obra contempla os serviços de alargamento, acostamento, paisagismo e movimentação de rede elétrica, além da construção de um canteiro central e do afastamento de unidades habitacionais localizadas nas áreas onde serão realizados os trabalhos.

“Apesar das chuvas na região, a obra seguiu com andamento. Visitamos a obra de duplicação e atestamos a continuidade dos serviços. Com a chegada do verão, devemos avançar ainda mais e os agentes trabalham para garantir mais mobilidade”, enfatizou o presidente do Deracre, Petronio Antunes.

Com a obra orçada em R$ 36,5 milhões, os agentes do Consórcio 405 continuam a execução dos procedimentos no primeiro trecho da estrada, que se inicia na entrada da rotatória do Bairro da Cohab até Aeroporto de Cruzeiro do Sul.

De acordo com o gerente do Deracre em Cruzeiro do Sul, José Mauri Barboza, a obra é dividida em três lotes e garante a ligação do Aeroporto Internacional de Cruzeiro do Sul ao complexo do Serviço Social do Comércio (Sesc).

“A obra de duplicação da AC 405 segue com os trabalhos e o Consorcio 405 avança nos serviços”, afirmou o gerente do Deracre em Cruzeiro do Sul.

Fonte: Agência Acre