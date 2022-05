Deracre trabalha em manutenção do acesso ao Bope, em Rio Branco

Nesta semana, o governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), trabalha na execução de melhorias no acesso ao Batalhão de Operações Especiais (Bope), em Rio Branco.

Os agentes técnicos da autarquia trabalham com serviços de reenquadramento dos pontos danificados, retirada e limpeza do pavimento quebrado, impermeabilização, aplicação e compactação da nova massa asfáltica com aplicação de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente).

“Temos trabalhado na manutenção, conservação e recuperação, com terraplanagem e aplicação de CBUQ no acesso ao Bope, com o objetivo de garantir melhorias na mobilidade do local”, enfatizou o diretor de Operações, Ronan Fonseca.

A operação tapa-buraco promove recuperação de pavimentação e garante a conservação da via. As intervenções nas estradas são realizadas pelo Deracre, que segue avançando com as obras em todo o estado.

Fonte: Agência Acre