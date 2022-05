Deputado Lincoln Portela é eleito vice-presidente da Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados elegeu na tarde desta quarta-feira (25) os três novos integrantes da Mesa Diretora: 1º vice-presidente, 2º secretário e 3º secretário.

A 1ª vice-presidência cabe ao PL, e o candidato oficial do partido ao cargo foi o deputado Lincoln Portela (PL-MG). Ele foi eleito com 232 votos.

A vaga na 2ª Secretaria coube ao PT, que indicou o deputado Odair Cunha (PT-MG). Não houve candidaturas avulsas para esse lugar na Mesa, e Cunha recebeu 325 votos.

Por fim, a vaga de 3º secretário coube ao PSDB, que indicou oficialmente a deputada Geovania de Sá (PSDB-SC), também candidata única ao posto. Ela recebeu 380 votos.

Os quadros estavam vagos por mudança de partido dos titulares anteriores – deputados Marcelo Ramos (PSD-AM), Marília Arraes (Solidariedade-PE) e Rose Modesto (União-MS), respectivamente.

As votações foram secretas em cabines específicas para votações desse tipo. Será considerado eleito aquele que obtiver 50% mais um dos votantes em primeiro escrutínio. Se houver um segundo turno para os cargos com mais de um candidato, o eleito será aquele com maioria simples de votos.

Candidatos

O prazo para registro de candidaturas terminou na terça-feira (24). Nos termos do acordo feito para a eleição da Mesa no biênio de fevereiro de 2021 a fevereiro de 2023, a vaga para a 1ª vice-presidência cabe ao PL, e o candidato oficial do partido ao cargo foi o deputado Lincoln Portela (PL-MG). A indicação do parlamentar contrariou a indicação do Palácio do Planalto, que trabalhou pelo deputado Major Vitor Hugo (GO).

Portela foi eleito para a indicação por uma diferença de apenas dois votos. Portela teve 21 votos, contra 19 de Vitor Hugo.

Outros deputados do PL concorreram de forma avulsa. São eles: Capitão Augusto (PL-SP), Fernando Rodolfo (PL-PE), Bosco Costa (PL-SE) e Flávia Arruda (PL-DF).

Fonte/ CNN BRASIL