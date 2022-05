Deputado Antônio Pedro destina R$ 200 mil em emenda ao Iepetec para a aquisição de Van

O deputado estadual Antônio Pedro (União Brasil) destinou parte de suas emendas para Instituto de Educação Profissional e Tecnológica – IEPTEC/Dom Moacyr. O recurso direcionado ao órgão é de R$ 200 mil e será usado para a aquisição de veículo modelo Van.

O parlamentar, ao comentar sobre a destinação do valor, destacou o trabalho realizado pelo órgão. “O Iepetc tem desenvolvido um brilhante trabalho na educação profissional e tecnológica em nosso Estado. sei que a aquisição dessa Van vai melhorar ainda mais a logística do órgão. É uma grande alegria contribuir com o Iepetc”, disse o deputado.

E acrescentou: “parabenizo toda a equipe pelos avanços na área. Aproveito a oportunidade para reafirmar meu compromisso com a área da Educação. O mandato está à disposição”, finalizou.

Fonte/ O Alto Acre